Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu

İddiaya göre, kaplıca tatili için ilçeye gelen F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

Buradaki baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirmeye başladı.

Arkadaşlardan F.A, gölet kıyısına geçip fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp suya düştü.

R.İ. ile E.K, arkadaşları F.A'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K'yi göletten kurtarmayı başardı.

R.İ'nin gözden kaybolması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Botla gölete giren AFAD ekipleri, bir süre sonra R. İ'nin cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.