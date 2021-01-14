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Afyonkarahisar'da gözaltına alınan FETÖ zanlısı tutuklandı

14.01.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da gözaltına alınan FETÖ zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan kadın zanlı cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, S.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince "FETÖ'ye üye olmak" suçundan tutuklandı.

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