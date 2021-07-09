Afyonkarahisar'da gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, bir kadını dolandırarak altın ve parasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli İ.P, sağlık kontrolünden geçirilerek adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İlçede yalnız yaşayan A.I'yı (61) telefonla arayan İ.P, kendini astsubay olarak tanıtmıştı. Şüpheli İ.P, ikametine gittiği A.I'dan "bayrak" parolasını kullanarak 2 bilezik, 3 çift altın küpe, 4-5 altın broş, yarım ve çeyrek altın ile 2 bin 900 lira almıştı. Daha sonra kendini savcı olarak tanıtan zanlı, A.I'dan bankadaki hesabından para çekip kendisine vermesini istemişti. Kadın, durumu fark eden yeğeni sayesinde polise müracaat etmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, A.I'nın evine gelen İ.P'yi dün gözaltına almıştı.

