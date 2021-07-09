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Afyonkarahisar'da gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

09.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, bir kadını dolandırarak altın ve parasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli İ.P, sağlık kontrolünden geçirilerek adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İlçede yalnız yaşayan A.I'yı (61) telefonla arayan İ.P, kendini astsubay olarak tanıtmıştı. Şüpheli İ.P, ikametine gittiği A.I'dan "bayrak" parolasını kullanarak 2 bilezik, 3 çift altın küpe, 4-5 altın broş, yarım ve çeyrek altın ile 2 bin 900 lira almıştı. Daha sonra kendini savcı olarak tanıtan zanlı, A.I'dan bankadaki hesabından para çekip kendisine vermesini istemişti. Kadın, durumu fark eden yeğeni sayesinde polise müracaat etmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, A.I'nın evine gelen İ.P'yi dün gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:34
Öğle
13:08
İkindi
17:02
Akşam
20:32
Yatsı
22:12

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Aylin Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
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