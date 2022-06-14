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Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

14.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 9 ayrı dosyadan 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Akmescit Mahallesi Dellaliye Caddesi'nde yakaladı.

Emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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