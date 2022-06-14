Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 9 ayrı dosyadan 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Akmescit Mahallesi Dellaliye Caddesi'nde yakaladı.

Emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz