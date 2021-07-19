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Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavga

19.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavga

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamamda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mevlüt D, Yakup D, Mehmet D. ve Ertuğrul D. tutuklanırken Yakup D, Mehmet D, Fevzi K, Ali G. ve Aytekin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ali Efendi Mahallesi'nde Hilmi Coşkun'a (60) ait hamamda müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle Hilmi Coşkun, darp sonucu ise Süleyman Y. (55), Sedat C. (35) İsmail D. ve Yakup D. yaralanmıştı.

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