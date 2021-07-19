Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavga

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamamda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Mevlüt D, Yakup D, Mehmet D. ve Ertuğrul D. tutuklanırken Yakup D, Mehmet D, Fevzi K, Ali G. ve Aytekin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Ali Efendi Mahallesi'nde Hilmi Coşkun'a (60) ait hamamda müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle Hilmi Coşkun, darp sonucu ise Süleyman Y. (55), Sedat C. (35) İsmail D. ve Yakup D. yaralanmıştı.
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