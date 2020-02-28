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Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Boyalı köyünde A.K. ile H.Ö.'ye ait ahırlardan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, F.O, T.Ö, H.O. ve A.D.'yi yakaladı.

Zanlıların ahırlarında arama yapan jandarma ekipleri, 7 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvana el koyarak, sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Afyonkarahisar Hayvan Hırsızlığı sinanpaşa

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