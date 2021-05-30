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Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

30.05.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ahmetpaşa beldesinde Serhat A. (31), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, sokakta karşılaştığı Murat K. (32) ile tartışmaya başladı.

Tartışmaya ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda Murat K, evinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Abdullah A, (38) Hakan Ö, (37) ve Mehmet B. (32) vücutlarının çeşitli yerlerinden, kavga sırasında aldıkları darbelerle ise Mehmet K, (67) Tasfire K, (62) ve Murat K. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakan Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ruhsatsız av tüfeğine el koyan jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

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