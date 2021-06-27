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Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

27.06.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Burmalı Mahallesi 156. Sokak'taki iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 evin çatısını da etkiledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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