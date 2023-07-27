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Afyonkarahisar’da kablo hırsızları yakalandı

27.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da haberleşme şirketine ait 60 santimetre uzunluğundaki elektrik kablosunu çalmaya çalışan 3 şüpheli şahıs jandarmanın geldiğini görünce motosikletlerini bırakıp kaçmaya çalıştı. Ekipler üç şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Afyonkarahisar’da kablo hırsızları yakalandı

Olay, Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma kendisine gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri üç şahsın kaçtığını gördü. Panikle motosikletlerini alamadan kaçan şüpheli şahısların peşine düşen ekipler takip sonrasında şahısları yakaladı. 17 ve 18 yaşlarındaki şüpheli şahısları gözaltına alan ekipler ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgede yaptığı incelemede, 60 metre uzunluğunda elektrik kablosu, kerpeten ve bıçak ele geçirdi.

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