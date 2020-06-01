YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi

Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.06.2020 19:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ile Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe müdürlükleri ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Karamık gölündeki denetimlerde gölün farklı noktalarına atılmış durumda misina ağ tespit edildi.

Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 21 bin metre uzunluğundaki misina ağlarını gölden toplayarak imha etti.

Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki göl ve göletlerdeki balıkların üreme dönemi olduğu için amatör ve ticari balık avcılığının yasak olduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:28
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:24
Yatsı
22:03

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Kılcı Eczanesi
Merkez
Nuray Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Eren Eczanesi
Dinar
Derman Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yıkılan leylek yuvası için seferber oldular

Yıkılan leylek yuvası için seferber oldular

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.