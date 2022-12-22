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Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

22.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

H.F. (50) idaresindeki 03 FR 856 plakalı kamyonet, Kızılören köyü yakınlarında, Aykut Dündar'ın (27) kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Dündar yaşamını yitirdi, araçta bulunan Hasan Gülcan (27), M.A, A.G, A.A, H.A. ile kamyonet sürücüsü H.F. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Gülcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü H.F'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Afyonkarahisar Dazkırı Otomobil kamyonet

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