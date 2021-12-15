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Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

15.12.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda ve kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındaki karayolunda, 1400 rakıma sahip Damlalı Boğazı'nda sabah saatlerinde kar başladı.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, karın etkili olduğu Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tuzlama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının akşam saatlerinde il geneline yayılacağını ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Bazı araç sürücüleri araçlarını yol kenarına çekerek, kar manzarasından fotoğraf ve video çekti.

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:02
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
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