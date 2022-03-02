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Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

02.03.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

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