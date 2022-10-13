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Afyonkarahisar'da kayıp başvurusu yapılan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

13.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kayıp başvurusu yapılan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da kayıp başvurusu yapılan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadından 14 gündür haber alınamıyor.

Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, AKUT, İHH, CEKUT, ANDA arama kurtarma ve iz takip köpekleri ve vatandaşların katılımıyla 76 yaşındaki Ayşe Çepel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına katılan 400 kişi ve dron yardımıyla belirlenen bölgedeki 55 kilometrelik alanın tarandığı bildirildi.

Gedikevi köyünde yaşayan Alzheimer hastası Çepel, 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrılmış, haber alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirilmişti.

Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda bölgede, kadının bulunması için arama tarama çalışmaları başlatılmıştı.​​​​​​​

Afyonkarahisar'da kayıp başvurusu yapılan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

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Afyonkarahisar Emirdağ jandarma kadın

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