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Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında

14.02.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen Hüseyin Kundakçı'ya bir köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda, öğretmen Hüseyin Kundakçı, Sandıklı İstasyon Mahallesi'ndeki komşularında olan annesi ve çocuklarını almaya gitti.

Komşularının çiftliğindeki zincirini koparan Kangal cinsi köpeğin üzerine doğru geldiğini fark eden Kundakçı, önce demir kapıya ardından da duvara çıktı. Köpeğin bacağından ve baldırından ısırdığı Kundakçı, yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne giden Kundakçı, tedavisinin ardından tabucu edildi.

Kundakçı, gazetecilere, komşularının çiftliğine, annesi ve iki çocuğunu almaya gittiğini anlattı.

Çiftliğe girdiği sırada köpeği gördüğünü ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

"Köpek zincirle bağlıydı, bana doğru bağırmaya başlayınca nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim, aşılarımı yaptırdım. İki yerimden ısırdı, şu anda iyiyim."

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