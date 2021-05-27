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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası

27.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir evin terasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 70 bin 440 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Olucak Mahallesi'ndeki bir evin teras katında kumar oynandığı bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler, ikamete yaptığı baskında terasta 16 kişiyi, kumar oynarken yakaladı. Adreste yapılan aramada ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.

Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 70 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

İkamet sahibi M.Y'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 16 kişiye para cezası

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