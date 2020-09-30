Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 9 kişiye 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, ayrıca Şeyh Şamil Bulvarı ile Karşıyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan iki araçta yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, araç sürücüleri Y.Ö ve M.G. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

