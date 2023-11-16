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Afyonkarahisar'da "Milli Sinema Günleri" etkinlikleri başladı

16.11.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da "Milli Sinema Günleri" etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'ndaki programın açılışında, etkinlik boyunca milli sinema tarihinin çok önemli filmlerinin birçok salonda izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Milli Türk Talebe Birliğinde 1973'te gerçekleştirilen Milli Sinema Açık Oturumu'nun ikincisinin de Afyonkarahisar'da yapılacağını dile getiren Kolsuz, "Türk sinemasının 50 yıllık geçmişi değerlendirilecek. Bir forum düzenlenerek kitap haline getirilecek." dedi.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker de sinemanın diğer sanat alanlarında olduğu gibi üretildiği toplumun kültüründen, yapısından ve dinamiklerinden doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilendiğini kaydetti.

Uluslararası Sinema Derneği Başkanı ve Yönetmen Nazif Tunç da derneğin kurulduğu 2020 yılından beri yaptığı çalışmaları anlatarak, sinemanın her geçen yıl büyüyüp geliştiğini ifade etti.

Program, açık oturum ve sinema gösterimiyle devam etti.

Kentteki sinema etkinlikleri 18 Kasım'da sona erecek.

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Afyonkarahisar film

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