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Afyonkarahisar'da okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

03.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir okulun bahçesindeki depoya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Sandıklı Zafer Mahallesi'nde bir ilkokulun bahçesinde bulunan depoya giren yılanı fark eden okul idarecileri, Sandıklı İtfaiyesinden yardım istedi.

Okula gelen itfaiye ekibi, depodaki yılanı özel aparat ile yakaladı.

Ekiplerin torbaya koyduğu yılan, mahalleye uzak bir noktada doğaya salındı.

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