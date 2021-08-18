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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

18.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abbas Coşkuner (58) idaresindeki 15 AAC 987 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde Mümin Pala'nın (58) kullandığı 03 LZ 513 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Serhat Pala (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Pala, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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