YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.06.2020 18:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Bozkurt (57) idaresindeki 03 ABE 455 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 14. kilometresindeki Sülümenli kavşağında, Kadir Engin (68) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Engin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:31
Yatsı
22:13

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Afyon Dost Eczanesi
Merkez
Afyon Eczanesi
Merkez
Altıntas Eczanesi
Merkez
Aydenız Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor

İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi

Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.