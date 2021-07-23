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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

23.07.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sadık Türk (39) idaresindeki 03 AAS 339 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Değirmendere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Akalı (55) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Akalı, kaldırıldığı Çobanlar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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