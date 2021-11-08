Afyonkarahisar'da otomobildeki 4 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 4 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Belde meydanında otomobildeki 4 kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçundan tutuklandı.

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da şüpheli İ.K'nin, otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eski eşi Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt, Şefika Mercan ile damadının kız kardeşi Hatice ve anneannesi Hanife Mutlu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti.



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