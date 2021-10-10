Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza kesildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçeşme Mahallesi'ndeki caddede otomobille drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede drift yapan sürücünün Ö.F.K. olduğu belirlendi.

Polis, drift yapan, sürücü belgesiz araç kullanan ve kullandıran Ö.F.K'ye ilgili kanun maddeleri gereğince 12 bin 96 lira ceza kesti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz