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Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza kesildi

10.10.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza kesildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 96 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçeşme Mahallesi'ndeki caddede otomobille drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede drift yapan sürücünün Ö.F.K. olduğu belirlendi.

Polis, drift yapan, sürücü belgesiz araç kullanan ve kullandıran Ö.F.K'ye ilgili kanun maddeleri gereğince 12 bin 96 lira ceza kesti.

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