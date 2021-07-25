YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

25.07.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Irak uyruklu 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kişinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Irak uyruklu Ali Hasan Albood Al E. (37) ile Sabar J'nin (39) pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak yaralandığını belirledi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A'yı aynı mahalledeki adresinde gözaltına aldı.

Köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yıldırım, sanatçı İrem Derici'yle buluştuDünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yıldırım, sanatçı İrem Derici'yle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazar

Karakoç Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.