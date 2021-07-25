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Afyonkarahisar'da polis memurlarına mukavemet gösteren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

25.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da polis memurlarına mukavemet gösteren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Valilik kavşağında trafik kontrolünde durdurulan bir otomobilin ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücüsü İ.K'ye (19) cezai işlem uygulandığı sırada araçtan inen K.B. (25) ile O.Y. (19) 3 polis memuruna önce rüşvet teklif etti, ardından hakaret ve mukavemette bulundu.

Daha sonra otomobile binen şüpheliler, polisin "dur" ihtarına da uymayarak uygulama noktasından hızla kaçtı.

Bir süre sonra Ambaryolu girişinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan K.B, tutuklandı. İ.K. ile O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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