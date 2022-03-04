YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

04.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Yenice Mahallesi 1178 Sokak'ta husumetlileri M.G'nin iş yeri ile M.Y'nin evine alkollü ve elinde bıçakla giden A.G, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

M.Y isimli kadının evinin kilidine zarar verdiği ileri sürülen A.G, polise bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen motosikletli polis ekiplerini elindeki bıçakla tehdit eden ve mukavemette bulunan A.G, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 24 suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Şanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildiŞanlıurfa'da tarihi nitelikte 57 sikke ve yüzük ele geçirildi
İstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüİstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:19
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
19:00
Yatsı
20:16
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda teklif edilince seçim yapamadı! Üçüyle birden...

Aynı anda teklif edilince seçim yapamadı! Üçüyle birden...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Seksi model, Putin’le anısını anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

Seksi model, Putin’le anısını anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.