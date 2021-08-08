YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

08.08.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şükrü Özen (49) idaresindeki 03 DF 972 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Dempaş kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çam ağacına çarptı.

Sürücü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Özen'in cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştıBursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildiDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:09
Yatsı
21:38

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Gizem Eczanesi
Merkez
Özteke Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.