Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şükrü Özen (49) idaresindeki 03 DF 972 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Dempaş kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çam ağacına çarptı.

Sürücü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Özen'in cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz