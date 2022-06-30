Afyonkarahisar'da römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahıl yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Lübnan uyruklu A.E. (46) idaresindeki 34 DGB 200 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Örenkaya kavşağında H.Ü'nün kullandığı tahıl yüklü traktörün römorkuna çarptı.

Sürücü A.E, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Lübnan uyruklu G.K. (37), S.A. (19), G.A. (16), M.A. (13) ve Z.A. (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı, traktör sürücüsü H.Ü. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz