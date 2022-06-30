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Afyonkarahisar'da römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

30.06.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahıl yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Lübnan uyruklu A.E. (46) idaresindeki 34 DGB 200 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Örenkaya kavşağında H.Ü'nün kullandığı tahıl yüklü traktörün römorkuna çarptı.

Sürücü A.E, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Lübnan uyruklu G.K. (37), S.A. (19), G.A. (16), M.A. (13) ve Z.A. (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı, traktör sürücüsü H.Ü. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar Lübnan

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