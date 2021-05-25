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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

25.05.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sülümenli beldesinde İsmet D. (25) ile Çağrı Kandemir (25) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İsmet D'ye ait av tüfeğinin ateş alması sonucu Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kandemir müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan İsmet D'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Kavganın Kandemir'in İsmet D'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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cinayet Afyonkarahisar

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