Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sülümenli beldesinde İsmet D. (25) ile Çağrı Kandemir (25) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İsmet D'ye ait av tüfeğinin ateş alması sonucu Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kandemir müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan İsmet D'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Kavganın Kandemir'in İsmet D'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Soruşturma sürüyor.



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