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Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

30.04.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde parkta oturan H.E.Ü (15), T.B. (15) ile A.B.E. (14), aralarında husumet bulunan S.D'ye (13) mesaj atarak yanlarına çağırdı.

Av tüfeğiyle belirtilen okulun yanına gelen S.D, husumetlilerine ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği H.E.Ü. bacağı, A.B.E. ise elinden yaralandı.

Bunun üzerine T.B. ile yaralı A.B.E, S.D'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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