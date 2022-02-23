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Afyonkarahisar'da tabela ile toteme çarpan kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı

23.02.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tabela ile toteme çarpan kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonunun fiyat tabelası ile totemine çarpan pirinç yüklü kamyonetteki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Özkan Kapucu (38) idaresindeki 37 ABR 884 plakalı pirinç yüklü kamyonet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun önce reklam tabelasına, ardından da toteme çarptı.

Kamyonette bulunan Tahir Aydın (38), kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Kapucu ağır yaralandı.

Yaralı sürücü Kapucu, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tahir Aydın'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin saçılan pirinçleri temizlemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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