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Afyonkarahisar'da taraflar "LÖSEV'e bağış" ve "özür mektubu" şartıyla uzlaştı

18.04.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da taraflar "LÖSEV'e bağış" ve "özür mektubu" şartıyla uzlaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki kişi, kendilerini tehdit ettiğini öne sürdükleri şüpheli hakkındaki şikayetlerinden "özür mektubu göndermesi" ve "Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bin lira bağış yapması" şartıyla vazgeçti.

Abdurrahman D. ile Burak B, tartıştıkları M.K'nin kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında tehdit suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede müştekiler, şüphelinin kendilerine özür mektubu göndermesini ve LÖSEV'e bin lira bağışta bulunmasını istedi.

Şüpheli M.K, uzlaşma kapsamında müştekilere özür mektubu gönderdi, LÖSEV'e bin lira bağışta bulundu.

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