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Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.03.2020 20:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da durdurulan araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde yaşayan R.M'nin elinde tarihi eser objeleri olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otomobili il merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, araçtaki R.M., S.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Heykel tarihi eser kaçakçılığı

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