YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da Tarihi Kent Meydanı Projesi'yle Selçuklu dönemi yeniden yaşatılacak

Afyonkarahisar'da Tarihi Kent Meydanı Projesi'yle Selçuklu dönemi yeniden yaşatılacak

12.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek: - "Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen projeyle burayı turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Burası bir Selçuklu Kent Meydanı olacak. Afyonkarahisar'ın en büyük kent meydanı olacak burada"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yürütülen Tarihi Kent Meydanı Projesi'yle Selçuklu döneminin yeniden yaşatılması hedefleniyor.

Sultandağı'nda tarihi İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde 1249'da yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olan Sultandağı Kervansarayı, halk arasında "İshaklı Kervansarayı" ve "Sahipata Kervansarayı" olarak da biliniyor.​​​​​​​

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde Selçuklu Kent Meydanı Projesi'nin ilçede devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 800 yıl öncekine benzer bir Selçuklu Kent Meydanı yapıldığını belirten Demirbilek, "Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada üçlü bir yapı var. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan kalan cami, hamam ve şu an içerisinde bulunduğumuz Sahipata Kervansarayımız." dedi.

Sultandağı Kervansarayı'nın, Türkiye'de 3 tane bulunan mescitli kervansaraylardan birisi olduğuna dikkati çeken Demirbilek, şöyle konuştu:

"Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen projeyle burayı turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Burası bir Selçuklu Kent Meydanı olacak. Afyonkarahisar'ın en büyük kent meydanı olacak burada. Tarihi dokusuyla beraber camisi, hamamı, kervansarayıyla bu medreseyi inşallah turizme kazandıracağız."

Demirbilek, projenin bahar aylarında bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
12:56
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kadınana Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.