Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren kişi, gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.
İddiaya göre, ilçede bir mekanda alkol alan B.E. ile Cemal O. (43), tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar, çevredekilerin araya girmesi üzerine ayrıldı.
Kavganın ardından ilçeye bağlı Balmahmut köyündeki evine giden B.E, aldığı tabancayla Cemal O'nun ikametine gitti.
B.E, evinin bahçesinde gördüğü Cemal O'ya tabancayla ateş etti. Yaralanan Cemal O, Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Cemal O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.E'nin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz