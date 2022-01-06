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Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

06.01.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişiye tehditle 50 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, şüpheliler M.N, S.İ. ile H.N, İ.A ile irtibat kurarak, geçen yıl kendisini tarihi eser alışverişi vaadiyle dolandıran H.F.N'den alacağını yüzde 25 komisyon karşılığı tahsil edebileceklerini belirtti.

Şüphelilerin tehdit etmesi üzerine teklifi kabul ederek 50 bin liralık senet imzalayan İ.A, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

İkametlerine düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler M.N, S.İ. ile H.N'nin, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 50 bin liralık senet ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İ.A'nın, H.F.N. ile davasının da sürdüğü öğrenildi.

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