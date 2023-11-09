Afyonkarahisar'da termal oteller ara tatile "dolu" girecek

Termal turizm ve sağlık turizminde 12 ay boyunca hizmet sunan Afyonkarahisar, 13-17 Kasım tarihlerindeki ara tatilde de tercih edilen lokasyonların başında geliyor.

Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesis, okulların kapanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden yerli turist ağırlayacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Uysal, AA muhabirine, Türk halkının tatil dönemlerini çok iyi değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Bölgedeki otellerin tamamına yakınının ara tatile yüzde 100'e yakın dolulukla gireceğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki termal turizme ilgi çok yüksek. Bu ilgi otellerimizdeki doluluk oranına da yansıdı. Durum böyle olunca otellerimiz de ara tatil için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle çocuklar için otellerimizde çeşitli aktiviteler, animasyonlar ve eğlence programları hazırlandı. Amacımız bölgemize gelen bütün misafirlerimizi tatilden mutlu bir şekilde geri göndermek."

Uysal, tatil döneminde Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerin kentin şifalı sularının yanı sıra son yılların gözde mekanı Frigya ile bölgedeki tarihi ve kültürel mekanları gezebileceğini, keyifli zaman geçirebileceğini ifade etti.

"DOLU DOLU BİR TATİLİN ADRESİYİZ"

Kentteki bir otelin genel müdürü Ünal Özgen de Afyonkarahisar'ın kasım ayında sıcak günler yaşadığını ve bu hafta sonu başlayacak ara tatil hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Bölgenin mineralli sularının şifalı olduğunu belirten Özgen, "Rezervasyonlarımız yüzde 90'ı geçti. Rezervasyon için son odalarımız kaldı. Genel itibarıyla ara tatil dönemlerini yüzde 100 dolulukla geçiriyoruz. Özellikle bu dönemde çocuk misafirlerimize özel animasyon ve etkinliklerimiz olacak. Otelimizin yanında alışveriş merkezimiz var, misafirlerimiz burayı da gezebilirler." dedi.

Bir diğer otelin genel müdürü Hakan Siyah da Yaylabağı-Gazlıgöl termal havzasındaki otellerinde ara tatil için doluluk oranlarının iyi olduğunu söyledi. Siyah, "Bu ara tatil dönemi termal tatil için çok iyi bir fırsat. Herkesin dinlenmeye ihtiyacı var. Her yaş gurubuna göre farklı etkinliklerimiz olacak. 3 bin yıllık tarihi Frigya da bizim bölgemizde ve misafirlerimiz buraları da gezebilir. Dolu dolu bir tatilin adresiyiz." diye konuştu.

