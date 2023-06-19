YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın hastanede öldü

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın hastanede öldü

19.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki anne tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazadan sonra sürücü Hanife Y, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hanife Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan kızı D.Y'nin (8) ise tedavisi sürüyor.

Dün Hanife Y. idaresindeki 06 BOM 640 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi mevkisinde, G.E. (34) yönetimindeki 42 CZN 65 plakalı tıra bağlı 42 AOZ 573 plakalı dorseye arkadan çarpmış, otomobildeki anne Hanive Y. ve kızı D.Y. ağır yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırın altına giren otomobildeki anne ve kızı ağır yaralandıTırın altına giren otomobildeki anne ve kızı ağır yaralandı
Erzurum'da öğrenciler karnelerini alıp uçurtma uçurmaya koştuErzurum'da öğrenciler karnelerini alıp uçurtma uçurmaya koştu
Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıAntalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tır surucu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Damla eczanesi
Bolvadin
Ecirlioglu eczanesi
Cay
Pinar eczanesi
Ihsaniye
Mezgil eczanesi
Sandikli
Sinanpasa eczanesi
Sinanpasa
Saglik eczanesi
Sultandagi
Kübra eczanesi
Suhut
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.