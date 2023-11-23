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Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu

23.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Erenler mahallesinde şahısların üst aramaları ile ikamet araması yapıldı. Aramalarda 34 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 9.70 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Operasyon sonrası K.T. ve B. T.’ye ‘uyuşturucu madde kullanmak suçu’ çerçevesinde işlem yapılırken A.A., R. Ç. ve C.G.A. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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