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Afyonkarahisar’da üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

09.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, Kocatepe beldesindeki Bahçederesi İlkokulunu yeniledi.

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İç Mimarlar Odasının iş birliğiyle başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen 11 öğrenci, 1800 metre rakımlı yaylada bulunan Bahçederesi İlkokulu'nda, onarım ve iç tasarım çalışması yaptı, temin edilen mobilya ve kitaplıklarla sınıfı dizayn etti.

AKÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Şerife Okuyucu, 4 gün süren çalışmaların ardından okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerini sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

İç Mimarlar Odası İl Temsilcisi Zakire Alimoğlu de öğrencilerle birlikte projeye destek oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, Bahçederesi İlkokulunun yenilenmesi projesinde görev alan öğrencilere teşekkür etti.

Okulun yenilenmesinde görev alan öğrencilerden Volkan Taşkan ise projenin anlamını öğrencilerin yüzündeki mutluluğu görünce anladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yenilenen okul gezildi, öğrencilere bazı hediyeler verildi.

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