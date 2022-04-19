Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bir miktar metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.T, S.K, R.A. ve Ö.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.



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