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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

19.08.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Düzağaç beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Dedektör köpek "Kan"ın yaptığı aramada araçta, 468 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sinanpaşa uyuşturucu jandarma

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