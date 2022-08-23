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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

23.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kokuya duyarlı "dedektör köpek" yardımıyla aracın bagajında yapılan aramada, kutu içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Y.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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