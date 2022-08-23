Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kokuya duyarlı "dedektör köpek" yardımıyla aracın bagajında yapılan aramada, kutu içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Y.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz