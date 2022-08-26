Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bagajındaki çantada uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 4 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, aracın bagajındaki bir çantada 2 kilo 100 gram skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 100 lira ele geçirdi.

Hafif ticari araçta gözaltına alınan E.A, F.K, A.D. ile O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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