YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

10.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Afyonkarahisar'daki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi.

Fotokapanlar tarafından, kurt, kızıl geyik, kara akbaba, kızıl akbaba, tilki, porsuk, kınalı keklik, kaya kartalı, şah kartalı, ak kuyruklu kartal, yaban domuzu, drone ile de kırsalda yılkı atları ve toy kuşları görüntülendi.

Son bir yıl içerisinde fotokapanlar ile dronelara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Ayrıca, fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor, hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Güney beldesinde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladıGüney beldesinde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Gonca Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Dınar Yıldız Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.