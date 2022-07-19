Afyonkarahisar'da yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "cinsel taciz" ve "hakaret" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​



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