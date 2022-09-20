YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da yaz sezonu gurbetçi yoğunluğuyla geçti

Afyonkarahisar'da yaz sezonu gurbetçi yoğunluğuyla geçti

20.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan: - "Yaz konaklamasının yüzde 70'i gurbetçi vatandaşlardı. Gelen gurbetçiler yanlarında yabancı arkadaşlarını da getiriyor. Bizim için çok önemli çünkü gelen yabancı misafirler burada memnun oldukları zaman seneye onlar da arkadaşlarını getirecek. Bu artarak devam edecektir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da termal oteller, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için yurt dışından gelen gurbetçilerden yoğun talep gördü.

Tatilciler, zengin mineralli termal sularıyla ünlü kentte, 42 derecedeki termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor. Aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler hem tatil yapıyor hem de tedavi oluyor.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra özellikle gurbetçiler kentte turizm yoğunluğu oluşmasını sağlıyor.

Kentte bu yaz, konaklamalı misafirlerin çoğu gurbetçilerden oluştu.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını döneminde yurt dışından gelen misafirlerin tatil yapamadıklarını söyledi.

Bu yıl temmuz ayının başından ve eylül ayı başına kadar, 2 aylık sürede termal otellere gurbetçi misafirlerin ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Gümüşhan, "Biliyorsunuz Afyonkarahisar'da oteller hem kaliteli hem de termal suları yüzme havuzları üst düzeyde. Gelen misafirler burada dinleniyor. Yine otellerde müzik aktiviteleri ve animasyonlar da mevcut." diye konuştu.

- En çok misafir Belçika'dan

Görüştükleri gurbetçilerin yüzde 99'nun memnun bir şekilde ülkelerine döndüğünü anımsatan Gümüşhan, gurbetçilerin gelecek seneyi de iple çektiklerini ifade etti.

2023 yılı için şimdiden rezervasyon yaptıranların bulunduğunu anlatan Gümüşhan, şunları söyledi:

"Bu, sevindirici bir durum. 2023 yılında en iyi hizmeti hem iç misafirlere hem de yurt dışından gelen misafirlere sunacağız. Yaz konaklamasının yüzde 70'i gurbetçi vatandaşlardı. Gelen gurbetçiler yanlarında yabancı arkadaşlarını da getiriyor. Bizim için çok önemli çünkü gelen yabancı misafirler burada memnun oldukları zaman seneye onlar da arkadaşlarını getirecek. Bu artarak devam edecektir."

Gümüşhan, bu yaz sezonunda daha çok Belçika başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerin geldiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdiAfyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi
Sarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandıSarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar gurbetçi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:56
İkindi
16:24
Akşam
19:07
Yatsı
20:24
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.