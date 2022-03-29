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Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü

29.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Konya Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin, bir kadının "şiddet gördüğü" gerekçesiyle eşine açtığı boşanma davasının reddine ilişkin kararını bozarak, çiftin boşanmasını kararlaştırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bir kadın, 2016'dan itibaren fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü, kendisini odaya kilitlediği gerekçesiyle eşi hakkında boşanma davası açtı.

Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle boşanma davasını reddetti.

Şiddet gördüğünü iddia eden kadının avukatı Mehmet Sait Gürdağ, kararın bozulması için Konya Bölge Adliye Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, tüm deliller ışığında, erkeğin, kadına yönelik devamlılık arz eden fiziksel şiddetin varlığının sabit olduğunu tespit etti.

İstinafın kararında şunlar kaydedildi:

"Kadının beyanları, tanık ifadeleri ve adli tıp raporu göz önünde bulundurulduğunda, erkeğin kadına karşı devamlılık arz eden fiziksel şiddeti nedeniyle tam kusurlu olduğu, ortada evlilik birliğini temelden sarsan geçimsizliğin mevcut olduğu değerlendirilmiş, tarafların boşanmalarına karar verilmiştir."

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