Afyonkarahisar’da "Yerelde Uyum Buluşmaları" toplantısı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile düzenlenen "Yerelde Uyum Buluşmaları" toplantılarının 30'uncusu Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan yerleşik yabancıların uyum faaliyetlerini artırmak, sunulan hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapmak, doğru bilinen yanlışlar ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve toplumların etkileşimini artırmak amacıyla termal bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Göç Uzmanı Halil İbrahim Kundak, uyumun artırılması için dil öğreniminin önemli olduğunu söyledi.

Kundak, "Göç İdaresi Başkanlığı olarak kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerle iş birliği içinde projeler yürütüyoruz. Uyum felsefemizde üç temel esası baz alıyoruz. Bunlar karşılıklılık, gönüllülük ve kurumlar arası işbirliğidir. Bu felsefe ile vizyonumuz ise bilgilendirme, toplumsal uyum ve farkındalığı arttırma hedefi ile yabancılara, ev sahibi toplumlara ve STK’lara uyumu anlatmaktır. Dil öğrenmek çok önemli. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, gittiğiniz her yerde bulunduğunuz coğrafyanın dili iletişimi arttırır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü yetkilisi Ekin Eroğlu da BM Uluslararası Göç Örgütü olarak Göç İdaresi Başkanlığı ile birlikte 81 ilde Uyum Buluşması etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık İl Müdürlüğünden yetkililer de yürütülen çalışmalarla ilgili katılımcılara sunum yaptı.

